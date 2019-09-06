Обладатель «Грэмми» скончался от сердечного приступа, отыграв концерт

Известный американский музыкант Дэн Уорнер умер 4 сентября от сердечного приступа. Как сообщает издание Billboard, артист скончался за своим любимым делом — игрой на гитаре. Он приехал в любимый бар во Флориде, отыграл сет с группой и неожиданно рухнул, как только спустился со сцены.

Об Уорнере известно, что он завоевал премию «Грэмми» и ее аналог в латинской Америке. Гитарист был постоянным участником многих крупнейших альбомов латинской музыки, хотя по происхождению не относился к народам, породившим это музыкальное направление. Проблемы с сердцем были спровоцированы избыточным весом мужчины.

«Дэн был одним из тех, кого можно назвать мягким гигантом, — говорит продюсер Карлос Альварес, который работал вместе с Уорнером на концерте Хулио Иглесиаса несколько лет назад. — На сегодняшний день Хулио все еще искал его, что говорит о многом. Сердце Дэна было таким же большим, как и он сам. В музыкальном плане было бы проще сказать, что он музыкант мирового уровня».

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Добавим, что Уорнер работал с такими знаменитостями, как Майкл Джексон, Мадонна, Барбра Стрейзанд, Селин Дион, Пинк, Шакира, Рики Мартин, Нелли Фуртадо и другими.