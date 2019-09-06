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Влюбившись в Валерию, Пригожин обратился к врачам за помощью

По словам продюсера, его организм испытал колоссальную встряску.

Влюбившись в Валерию, Пригожин обратился к врачам за помощью
Пригожин рассказал о своих чувствах к Валерии/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что после знакомства с Валерией едва не угодил в больницу. Дело в том, что он влюбился без памяти. Ему она была жизненно необходима рядом.

Валерия. Фото
Пригожин сразу влюбился в Валерия без памяти/globallookpress.com

«Я задыхался, если ее не было рядом. Ходил к врачам, проверял легкие. Они говорили, что все у меня нормально со здоровьем. Просто произошла такая реакция организма. Я не мог дышать. Думал, что умру. Мне казалось, что сердце выскочит наружу», — заявил продюсер.

По его словам, он знал, что у Валерии трое детей и за плечами тяжелое расставание с Александром Шульгиным. «Даже если бы у нее было 29 детей, то я бы не остановился. Я договорился о съемках клипа в Амстердаме. Там во время беседы один на один сказал, что люблю ее», — заметил Пригожин.

Сама Валерия, которая также пришла поддержать супруга, сказала, что не хотела встречаться с человеком из мира музыки, но Пригожин ее буквально покорил своей настойчивостью. При этом она сразу поняла, что он неровно к ней дышит. Певица стала появляться в тех местах вместе с Пригожиным, где ее присутствие в общем-то не требовалось. Просто в те дни продюсер искал возможности побыть вместе с любимой.

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Тэги:

АмстердамВалерияГолландияИосиф ПригожинПрограмма "Судьба человека"

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Влюбившись в Валерию, Пригожин обратился к врачам за помощью
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