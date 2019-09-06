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Полицеймако рассказала о несбывшейся мечте Зинаиды Славиной

Актриса произнесла речь на прощании с народной артисткой в театре "Содружество актеров Таганки".

Полицеймако рассказала о несбывшейся мечте Зинаиды Славиной
Прощание с Зинаидой Славиной. Фото: Кристина Десятова

В московском театре «Содружество актеров Таганки» прощаются с народной артисткой РСФСР Зинаидой Славиной. Произнести слова соболезнования у гроба покойной в этот день пришли многие ее друзья и коллеги.

Прощание с Зинаидой Славиной. Фото: Кристина Десятова

Одной из тех, кто произнес речь на траурной церемонии, стала Мария Полицеймако. Заслуженная артистка вспомнила о заветной мечте Зинаиды Анатольевны, которой так и не суждено было сбыться. Оказывается, когда-то актриса мечтала стать балериной.

«Она говорила, что из нее не получилось балетной артистки. Но она при этом невероятно двигалась на сцене», – вспоминает Мария Витальевна.

Актриса училась со Славиной на одном курсе, играла с ней в десятках спектаклей. Она отметила, что в ее памяти Зинаида навсегда останется самым добрым человеком и лучшей артисткой театра на всей планете.

«Она и сейчас тут лежит такая красивая, с таким профилем красивым, который запечатлен на многих фотографиях… Даже не могу передать ощущение, когда она играла в спектакле «Мать». Мы, массовка, выбегали на сцену и кружились вокруг нее. Это было великое действо», – поделилась Мария Полицеймако.

Зинаиды Славиной не стало 3 сентября, она скончалась в возрасте 79 лет. После прощания на Николо-Архангельском кладбище пройдут похороны знаменитой актрисы.

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АктрисаЗинаида СлавинаМария Полицеймакопохороныпрощаниеутрата

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Полицеймако рассказала о несбывшейся мечте Зинаиды Славиной
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