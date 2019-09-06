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Коллеги вспомнили о непростой молодости Славиной на прощании с артисткой

Народную артистку Зинаиду Славину провожают в последний путь в театре "Содружество актеров Таганки".

Коллеги вспомнили о непростой молодости Славиной на прощании с артисткой
Прощание с Зинаидой Славиной. Фото: Кристина Десятова

6 сентября в Москве проходило прощание с Зинаидой Славиной. Около двухсот человек собрались, чтобы проводить знаменитую актрису в последний путь, в театре «Содружество актеров Таганки».

Зинаида Славина. ФОТО: кадр из «Н.А. Некрасова. Русские женщины» 1975Г.

На траурную церемонию пришли многочисленные коллеги артистки. Не меньше половины находившихся в зале людей не смогли сдержать слез. Многие принесли гвоздики — любимые цветы актрисы при жизни.

На прощании соратники Славиной вспомнили о том, как непросто ей жилось в молодости. Приехав в столицу как иногородняя, она была вынуждена жить в котельной с земляным полом.

«Мы с ней делили котельную в театре с земляным полом как иногородние. И ведь счастливы были. Для нее никогда не было важно то, что снаружи. Так как главное сокровище внутри», — поделилась одна из подруг актрисы.

Народной артистки РСФСР Зинаиды Славиной не стало на 80-м году жизни. После прощания ее похоронят на Николо-Архангельском кладбище. В родном театре она прослужила 26 лет.

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Коллеги вспомнили о непростой молодости Славиной на прощании с артисткой
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