Коллеги вспомнили о непростой молодости Славиной на прощании с артисткой

6 сентября в Москве проходило прощание с Зинаидой Славиной. Около двухсот человек собрались, чтобы проводить знаменитую актрису в последний путь, в театре «Содружество актеров Таганки».

На траурную церемонию пришли многочисленные коллеги артистки. Не меньше половины находившихся в зале людей не смогли сдержать слез. Многие принесли гвоздики — любимые цветы актрисы при жизни.

На прощании соратники Славиной вспомнили о том, как непросто ей жилось в молодости. Приехав в столицу как иногородняя, она была вынуждена жить в котельной с земляным полом.

«Мы с ней делили котельную в театре с земляным полом как иногородние. И ведь счастливы были. Для нее никогда не было важно то, что снаружи. Так как главное сокровище внутри», — поделилась одна из подруг актрисы.

Народной артистки РСФСР Зинаиды Славиной не стало на 80-м году жизни. После прощания ее похоронят на Николо-Архангельском кладбище. В родном театре она прослужила 26 лет.