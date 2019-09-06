Голливудская актриса Кэрол Линли умерла от сердечного приступа

В Лос-Анджелесе скончалась американская актриса Кэрол Линли. Ей было 77 лет. Как сообщает издание Variety со ссылкой на друга артистки, женщина умерла в своем доме в элитном районе Pacific Palisades от сердечного приступа. Это произошло еще 3 сентября.

Звездная карьера Линли началась со скандала, который сделал ее знаменитой. В 1958 году она получила роль в бродвейской пьесе «Голубая джинсовая ткань» и в фильме по ее мотивам. Кэрол сыграла 15-летнюю девушку, которой приходится сделать нелегальный аборт. Постановку раскритиковали за непристойное отношение к проблеме абортов, в итоге в фильме героиня оставила ребенка. Несмотря на спорные моменты, эта роль принесла актрисе номинацию на премию «Золотой глобус».

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Самым известным фильмом Линли стал «Приключение «Посейдона»» 1972 года. В нем актриса исполнила песню «The Morning After», которая в последствии взяла «Оскар». В последние годы карьеры Кэрол нередко появлялась в американских телесериалах. Известно, что у актрисы есть дочь Джилл, которая стала продюсером.