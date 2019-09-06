Лена Катина официально оформила развод с мужем-музыкантом

Лена Катина официально развелась с мужем, рок-музыкантом из Словении Сашо Кузмановичем. Пара прожила вместе чуть больше трех лет, за это время у супругов родился сын Александр.

Решение о расторжении брака суд должен был вынести еще в августе. Но заседание отложили из-за того, что родители никак не могли определиться с местом жительства мальчика. Из-за внимания со стороны прессы представители Лены попросили провести слушания в закрытом режиме.

Бывшая участница знаменитой группы «Тату» предпочитает не распространяться о личной жизни и крайне редко публикует фото с сыном в соцсетях. Однако известно, что причиной расставания артистов стало охлаждение в отношениях, которое началось уже давно. По словам друзей Лены и Сашо, они старались оживить угасающие чувства, но сделать этого так и не удалось.

Портал Teleprogramma.pro связался с представителями певицы, но подробностей бракоразводного процесса они не раскрыли.

«Мы не комментируем данную ситуацию. Спасибо», – сообщили представители Катиной.

О разводе «татушки» Лены Катиной сообщает телеканал РЕН ТВ.