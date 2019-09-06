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Грабитель напал на Эллу Памфилову с выключенным электрошокером

Глава ЦИК не пострадала, но сильно испугалась.

Грабитель напал на Эллу Памфилову с выключенным электрошокером
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Центральной избирательной комиссии нашей страны Элла Памфилова 5 сентября подверглась нападению грабителя в своем доме в Истринском районе Подмосковья. По счастливой случайности женщина не пострадала.

Всё случилось поздним вечером, когда Элла Александровна вышла на порог, чтобы пустить домой кота. Там она и обнаружила незваного гостя – мужчину в маске, вооруженного электрошокером.

Грабитель решил «вырубить» хозяйку и несколько раз ткнул её шокером. К счастью для нее, оказалось, что прибор не включен. В итоге горе-грабитель ретировался.

Из дома главы ЦИК ничего не пропало, но Памфилова очень испугалась и тут же вызвала полицию. Как сообщает пресс-служба МВД России, по факту случившегося завели уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия). Преступника ищут, но пока безуспешно.

Можно предположить, что сама Элла Александровна после вчерашнего подумывает, а не завести ли помимо котика еще и зубастую собаку, которая будет охранять дом и отпугивать своим лаем желающих проникнуть на частную территорию.

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Элла Памфилова

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Грабитель напал на Эллу Памфилову с выключенным электрошокером
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