Грабитель напал на Эллу Памфилову с выключенным электрошокером

Председатель Центральной избирательной комиссии нашей страны Элла Памфилова 5 сентября подверглась нападению грабителя в своем доме в Истринском районе Подмосковья. По счастливой случайности женщина не пострадала.

Всё случилось поздним вечером, когда Элла Александровна вышла на порог, чтобы пустить домой кота. Там она и обнаружила незваного гостя – мужчину в маске, вооруженного электрошокером.

Грабитель решил «вырубить» хозяйку и несколько раз ткнул её шокером. К счастью для нее, оказалось, что прибор не включен. В итоге горе-грабитель ретировался.

Из дома главы ЦИК ничего не пропало, но Памфилова очень испугалась и тут же вызвала полицию. Как сообщает пресс-служба МВД России, по факту случившегося завели уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия). Преступника ищут, но пока безуспешно.

Можно предположить, что сама Элла Александровна после вчерашнего подумывает, а не завести ли помимо котика еще и зубастую собаку, которая будет охранять дом и отпугивать своим лаем желающих проникнуть на частную территорию.