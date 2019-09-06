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Звезда сериала «Таинственная страсть» Ирина Гринева написала первую картину маслом

Актриса продолжает практиковаться в рисовании во время отпуска в Крыму.

Звезда сериала «Таинственная страсть» Ирина Гринева написала первую картину маслом
.instagram.com/grinevaru

Актриса театра и кино Ирина Гринева отдыхает с семьей на южном берегу Крыма. Ранее они с мужем, фигуристом Андреем Шабалиным, и дочерью Василисой побывали в Коктебеле, а потом осмотрели достопримечательности Алупки. 

Ирина с большим интересом отнеслась к архитектуре старого города. В своем «сторис» в Instagram она выложила фотографии дачи Ольги Смуровой и рассказала историю этого здания, который стал пансионатом «Ольгино», а позже санаторием «Солнечный».

«Сейчас усадьба заброшена. Таких здесь много. Слава Богу стоят. И какова будет их дальнейшая судьба?» — переживает Гринева.

Актриса показала, в каком состоянии находятся дача Василия Аполлонова и дом Воронцова-Дашкова. Она сообщила, что некоторых старинных зданий уже нет.

«Нарисуй Алупку, пока она есть!» — призвала Ирина, а затем опубликовала свою первую картину маслом с одним из пейзажей города. 

На наш взгляд, стиль начинающей художницы близок к импрессионизму. 

Напомним, в начале августа Ирина Гринева отдыхала в Ялте, где посетила дом-музей Антона Чехова. Тогда актриса призналась, что хотела бы начать жизнь заново. Отметим, что будучи студенткой, артистка ушла в Тульский монастырь, чтобы «увидеть светлое небо», но оказалась неготова к тяжелому физическому труду монахинь. Через неделю Ирина вернулась к мирской жизни. 

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АлупкаИрина ГриневаКрымрисование

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Звезда сериала «Таинственная страсть» Ирина Гринева написала первую картину маслом
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