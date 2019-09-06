Меган Маркл разместила в детской сына фото Дианы

Вспоминая леди Диану, после 22-ой годовщины ее трагической смерти, Гарри заявил, что полон решимости сохранить наследие своей матери для собственного сына. Герцогиня Меган полностью поддержала мужа. Обустраивая дом, королевская пара разобрала фото Дианы, и самый любимый снимок Гарри недавно поставили в комнату четырехмесячного сынишки.

Меган заявила, что очень уважает маму мужа и стремится жить своей жизнью на примере принцессы. Как сообщает королевский инсайдер эксклюзивно для Us Weekly, Гарри до сих пор эмоционально переживает смерть матери. Он защищает Меган от нападок, потому, что ее доброта, решительность и сила так напоминает ему характер матери.

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Герцогиня Сассекская также упомянула, что Гарри рассказывал ей о той боли, которую он испытал после смерти Дианы и конец августа для него всегда психологически тяжелый период.

Как пишет usmagazine, 34-летний герцог Сассекский всегда выражал свое горе открыто. Чего не скажешь о принце Уильяме — он более сдержан на эмоции.