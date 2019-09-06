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Семчев был вынужден подрабатывать в ток-шоу

По словам артиста, он становился участником постановочных спектаклей.

Семчев был вынужден подрабатывать в ток-шоу
Семчев вынужден был подрабатывать в ток-шоу/globallookpress.com

Актер Александр Семчев, который смог сбросить за последнее время сто килограммов лишнего веса, признался, что в его жизни был непростой период, когда он был вынужден участвовать в ток-шоу, чтобы найти деньги на свое существование. По его словам, он был героем постановочных спектаклей на телевидении. Актер отметил, что тогда программе, в которой он участвовал, был нужен скандал, поэтому он разыграл сценку будто был увел подругу у своего сына и она стала жить с ним.

Александр Семчев. Фото
Семчев был вынужден работать в ток-шоу/globallookpress.com

Как сказал Семчев, телевидение и Интернет – клоака, где собирается всякий мусор. Но если там платят достойные деньги, то он готов поступиться своими принципами и поучаствовать в таком спектакле. Как он отметил, иногда жизнь заставляет ввязываться в гнусь из-за денег.

Артист заметил, что прекрасно понимал, что после эфира начнутся всякие пересуды на его счет. Сам он считает себя артистом, который в таких случаях должен был просто исполнить свою роль и в будущем забыть о произошедшем. Семчев не привык всегда играть только положительных героев.

Как сказал актер, если нет работы в театре, то приходится зарабатывать на ток-шоу. По его словам, если всю жизнь ждать роли Гамлета, то можно просто протянуть ноги от безденежья. Он считает, что быть одинаковым в актерских правлениях очень скучно, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Александр СемчевЛишний веспопулярные ток-шоу

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Семчев был вынужден подрабатывать в ток-шоу
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