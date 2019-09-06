Вопреки протоколу: Маркл до сих пор сотрудничает с голливудскими менеджерами

Инсайдеры предполагают, что в будущем она собирается часть времени проводить в США.

Герцогиня Сассекская уже не раз попадала под прицел критики общественности, а особенно, прессы за многочисленные нарушения протокола и даже многовековых традиций. Накануне стало известно, что за женой принца Гарри замечено еще одно не соблюдение установленных правил.

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Как оказалось, она, вопреки протоколу, продолжает сотрудничать со своими голливудскими менеджерами. По слухам, бывшая актриса не распустила команду помощников, чьими услугами пользовалась в Голливуде, и намерена прибегать к их помощи и впредь.

Среди них называются имена агента Ника Коллинза, бизнес-менеджера Эндрю Мейера и адвоката Рика Дженоу. Все они, как сообщает Daily Mail, высококлассные профессионалы, так что понятно, почему Маркл не хочет расставаться с проверенными людьми. Инсайдеры предполагают, что, возможно, Меган Маркл планирует в будущем проводить часть времени в США.

Напомним, ранее сообщалось что герцогиня Сассекская официально выйдет из декретного отпуска 12 сентября.