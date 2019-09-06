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Вопреки протоколу: Маркл до сих пор сотрудничает с голливудскими менеджерами

Инсайдеры предполагают, что в будущем она собирается часть времени проводить в США.

Вопреки протоколу: Маркл до сих пор сотрудничает с голливудскими менеджерами
МЕГАН МАРКЛ/INSTAGRAM.COM/MRSMEGHANMARKLE/

Герцогиня Сассекская уже не раз попадала под прицел критики общественности, а особенно, прессы за многочисленные нарушения протокола и даже многовековых традиций. Накануне стало известно, что за женой принца Гарри замечено еще одно не соблюдение установленных правил.

Как оказалось, она, вопреки протоколу, продолжает сотрудничать со своими голливудскими менеджерами. По слухам, бывшая актриса не распустила команду помощников, чьими услугами пользовалась в Голливуде, и намерена прибегать к их помощи и впредь.

Среди них называются имена агента Ника Коллинза, бизнес-менеджера Эндрю Мейера и адвоката Рика Дженоу. Все они, как сообщает Daily Mail, высококлассные профессионалы, так что понятно, почему Маркл не хочет расставаться с проверенными людьми. Инсайдеры предполагают, что, возможно, Меган Маркл планирует в будущем проводить часть времени в США.

Напомним, ранее сообщалось что герцогиня Сассекская официально выйдет из декретного отпуска 12 сентября.

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Вопреки протоколу: Маркл до сих пор сотрудничает с голливудскими менеджерами
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