Подруга Меган Маркл обошла в модном рейтинге Дженнифер Лопес

Актриса и модель Приянка Чопра Джонас, а вместе с ней и ее муж Ник Джонас, в этом году были признаны самыми стильными из всех мировых знаменитостей, согласно рейтингу журнала People. Совместные появления мужа и жены на различных мероприятиях журнал называет «лучшей сказкой о моде».

Музыкант группы Jonas Brothers и индийская красавица, которая старше него на 10 лет, впервые встретились в 2017 году после окончания церемонии вручения премии «Оскар». Ник сразу объявил незнакомке, что искал её всю свою жизнь и менее, чем через два года повел ее под венец. Теперь эту пару считают одной из самых красивых в Голливуде. Напомним, Приянка одна из лучших подруг Меган Маркл — вместе с мужем они были гостями на свадьбе принца Гарри.

Второе место в списке самых стильных заняла Селин Дион. Исполнительнице песни My heart will go on, которую после выхода фильма «Титаник» пел и слушал весь мир, в марте этого года исполнился 51 год. Она старательно следит за модой и следует ее тенденциям, хотя иногда, по мнению поклонников, выбирает слишком уж смелые для своего возраста образы.

Замыкает тройку самых стильных по версии People Дженнифер Лопес, которая, кстати, попадает в рейтинг уже в пятый раз.

В список также попали 23-летняя актриса Зендая, «наша угонщица» Леди Гага, теннисистка Серена Уильямс, кантри-певица Кейси Масгрейвс, актер и модель Билли Портер (это мужчина), телережиссер Реджина Кинг и актриса Джемма Чан.