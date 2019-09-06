Лиза Галкина показала, как умеет делать «колесо под водой»

Телеведущий Максим Галкин в Instagram поделился новой видеозаписью со своими детьми — пятилетними Лизой и Гарри. На кадрах можно увидеть, как мальчик и девочка отдыхают в Риге. Они купаются в Рижском заливе. У ребят прекрасное настроение. «Морская радость», — подписал видеозапись Максим Галкин.

«Папа, там вот такие рыбы!» — заявила в начале записи Лиза Галкина. «Вот такие! Вау, фантастика», — отреагировал на это счастливый отец семейства.

После этого девочка стала демонстрировать, чему она научилась за последнее время. Как известно, Лиза Галкина увлечена плаванием. Занимается она в бассейне в замке родителей, то есть дома. «Я могу сделать колесо под водой», — заявила Лиза Галкина. «А я три кувырка сделал», — говорит на это Гарри, который ни в чем не хочет отставать от сестры.

«Папа, это лучше, чем в бассейне», — продолжает восторженная Лиза Галкина. В конце записи уставший снимать Максим Галкин говорит, что сейчас присоединится к своим детям в море.