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В шоу «Пятница с Региной» будут приходить звездные пары

Гостями одного из выпусков станут Сергей Жуков и его жена.

В шоу «Пятница с Региной» будут приходить звездные пары
РЕГИНА ТОДОРЕНКО. ФОТО: страница Регины Тодоренко в Instagram

В скором времени на YouTube стартует уже четвертый сезон популярного шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной». За это время в студии телеведущей побывали самые разные знаменитости, а в конце августа поговорить к Тодоренко пришла Сюзанна Варнина, ожидающая появления на свет ребенка.

Но уже в новых выпусках гости звезды будут приходить парами. Именно такой формат выбрала для себя супруга Влада Топалова. О нововведении стало известно из очередной публикации в социальной сети Instagram Сергея Жукова, лидера группы «Руки вверх».

В подписи к совместному снимку с Региной и Владом, Сергей поблагодарил ведущую за душевное общение и пообещал с нетерпением ждать выхода их с Региной Бурд выпуска в рамках нового шоу «Пятница с Региной. Пары».

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают сына. Недавно счастливая мама показала поклонникам своего девятимесячного малыша.

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Влад ТопаловРегина БурдРегина ТодоренкоСергей ЖуковШоу "Пятница с Региной"

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В шоу «Пятница с Региной» будут приходить звездные пары
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