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Евгений Гор в отсутствие Бабкиной устроил танцы с девушками

Музыкант весело проводит время, пока любимой женщины нет рядом.

Евгений Гор в отсутствие Бабкиной устроил танцы с девушками
Евгений Гор весело проводит время без Бабкиной/globallookpress.com

Музыкант Евгений Гор в сторис Instagram поделился тем, как работает и развлекается. На кадрах записи можно увидеть, как сначала певец выступает перед гостями мероприятия. В зале много публики, которая слушает его песни. Затем он участвует в дискотеке. Рядом с ним можно заметить молодых дам. В конце записи Евгений Гор активно фотографируется со своими фанатками. Надо сказать, что рядом не видно его 69-летней гражданской супруге певицу Надежду Бабкину.

Евгений Гор. Фото
Гор без Бабкиной весело проводит время/https://www.instagram.com/evgeni_gor/

Напомним, что несколько дней назад Бабкина выложила в Сеть снимок, на котором находится в обществе молодого возлюбленного, который годится ей в сыновья. Она вместе с ним пришла на премьеру картины Валерия Тодоровского «Одесса». Несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте пара очень гармонично смотрится вместе.

Евгений Гор с поклонницей. Фото
Евгений Гор весело проводит время с поклонницами/https://www.instagram.com/evgeni_gor/

Чуть позже Евгений Гор на своей страничке в Сети сделал признание. Он вдруг заявил, что собирается уйти в лес. С чем вызван такой странный посыл певца, не совсем понятно.

Отметим, что Евгений Гор и Надежда Бабкина вместе с 2003 года. Ходило множество слухов, что их роман будет недолгим. Однако, пара вместе уже 16 лет и безумно счастлива.

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Тэги:

Валерий ТодоровскийЕвгений ГорНадежда БабкинаФильм "Одесса"

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Евгений Гор в отсутствие Бабкиной устроил танцы с девушками
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