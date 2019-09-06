Ирина Пегова объяснила, почему не стремится выйти замуж

По словам актрисы, перед ней не стоит задача найти для себя жениха.

Актриса Ирина Пегова заявила, что не ставит перед собой задачу найти как можно скорее для себя спутника жизни. По ее словам, ее сердце сейчас абсолютно свободно. Она пока не хочет «заполнить его чувствами» к другому человеку, потому что не созрела для новых отношений.

«Пока я не верю в отношения. Они мне неинтересны, а сердце занято дочкой и работой», — заявила популярная актриса.

Пегова отметила, что ее дочь уже ходит в седьмой класс. Скоро наступит пора, когда она начнет водить домой женихов. По словам актрисы, она не собирается говорить дочери, нравится ей ее избранник или нет. У нее перед глазами свой несчастливый опыт. В свое время родители, друзья и родственники высказывали мнения относительно их отношений с актером Дмитрием Орловым.

Актриса уверена, что лезть в отношения других людей ни в коем случае нельзя. Ни к чему хорошему это не приведет. Также Пегова подчеркнула, что дочь Таня подыскивает ей жениха. Она говорит, что было бы неплохо, если актриса обратила внимание на того или иного молодого человека, но мать пока к представителям сильного пола безразлична, сообщает портал wday.ru.