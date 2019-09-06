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Рустам Солнцев поделился снимками 65-летней красавицы-мамы

Валентина Калганова выглядит намного моложе своих лет.

Рустам Солнцев поделился снимками 65-летней красавицы-мамы
Мама Солнцева выглядит намного младше своих лет/globallookpress.com

Шоумен Рустам Солнцев в Instagram опубликовал несколько фотографий своей мамы Валентины Калгановой. Отметим, что женщине уже 65 лет, но она выглядит намного моложе своих лет. Складывается ощущение, что женщине известен некий секрет вечной молодости.

«Мама передаёт пламенный привет своему пластическому хирургу. Золотых рук мастер. Редкий специалист. Напоминаю, маме 65 лет и у неё четверо детей», — заявил Рустам Солнцев.

Отметим, что несколько дней назад Рустам Солнцев, который известен своим эпатажным поведением, вместе с мамой отправился в Майами, где бушует ураган «Дориан». Он рассказывал, что многие рейсы в Америку были отменены. К счастью, ему удалось найти билеты. В США они с мамой летели в полупустом самолете из Лондона.

Добавим, что Рустам Солнцев — экс-участник проекта «Дом-2». Один из последних скандалов с его участием связан с тем, что именно он обвинил певицу Марину Хлебникову в алкоголизме во время съемок одной из программ на ТВ.

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АмерикаВалентина КалгановаЛондонРустам СолнцевСША

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Рустам Солнцев поделился снимками 65-летней красавицы-мамы
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