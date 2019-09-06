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Мультсериал «Маша и Медведь» взяла в прокат крупнейшая в мире киносеть

Эпизоды третьего сезона покажут в Ирландии и Великобритании.

Мультсериал «Маша и Медведь» взяла в прокат крупнейшая в мире киносеть
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь".

Крупнейшая киносеть мира Vue начнет показывать в своих кинотеатрах российский мультипликационный сериал «Маша и Медведь». С 20 сентября его можно будет увидеть в кинотеатрах Великобритании и Ирландии. Как отмечает ТАСС, в прокат выйдут последнее серии третьего сезона сериала.

Напомним, в этом году серия под названием «Маша плюс каша» попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая просматриваемая в мире. Между тем, психологи называют многочисленные истории о Маше вредными для маленьких зрителей.

Специалисты уверены, что, по крайней мере, ребятишкам не стоит давать смотреть первую часть сериала, которая несет отрицательное воспитательное воздействие. Даже американские подростки, которым также показали мультсериал, заметили, что у главной героини явные проблемы с коммуникацией. Например потому, что с девочкой не хотят играть домашние животные.

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Мультсериал «Маша и Медведь» взяла в прокат крупнейшая в мире киносеть
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