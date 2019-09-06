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Семчев заявил, что после смерти Табакова ему не достается ролей в театре

Как отметил актер, многим артистам сейчас приходится выходить из «зоны комфорта».

Семчев заявил, что после смерти Табакова ему не достается ролей в театре
Семчева забыли в родном МХАТе/globallookpress.com

Актер Александр Семчев посетовал, что после смерти Олега Табакова ему перестали доставаться роли во МХТ имени Чехова. По его словам, его не задействуют в новых постановках. При этом он отдает себе отчет, что нельзя требовать всего и сразу от нового руководства. Напомним, что после смерти Табакова в марте прошлого года новым худруком стал Сергей Женовач.

Александр Семчев. Фото
Семчев сидит без работы в театре/globallookpress.com

Как сказал Семчев, он прекрасно понимает, что сейчас МХТ перестраивается. Артистам приходится выходить из зоны комфорта. Это, как он считает, будет уже совсем другой театр. При этом порой Семчева посещают невеселые мысли. Он не уверен, что вообще будет нужен театру в будущем. Многое в этом вопросе зависит от желания режиссера и материала.

Семчев, который, как известно, смог похудеть на сто килограммов, считает, что популярность – это шелуха. Сегодня актер на пике славы, а завтра о нем все забыли. Сам он спокойно относится к таким вещам. Актер считает, что в мире есть множество других, куда более важных забот и увлечений, чем театр.

По словам актера, в данной ситуации главное не сидеть на месте и не ждать у моря погоды. Он принимает ситуацию и ищет «параллельную занятость». Актёр отметил, что у него, к примеру, есть предложения в кино, сообщает «Комсомольская правда».

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Александр СемчевМХАТОлег ТабаковСергей Женовач

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Семчев заявил, что после смерти Табакова ему не достается ролей в театре
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