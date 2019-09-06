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Бородина высказалась об окружающих ее людях

По мнению звезды, есть два типа.

Бородина высказалась об окружающих ее людях
Ксения Бородина. ФОТО: ANATOLY LOMOHOV/RUSSIAN LOOK

Ксения Бородина периодически делится со своими подписчиками в социальной сети Instagram цитатами умных и знаменитых людей, либо своими мыслями о происходящем вокруг.

Под снимком, который она сделал в лифте, знаменитость написала.

«Люди, окружающие тебя, либо люди контекста, либо люди сути. Люди контекста исчезают при смене обстоятельств, мест и интересов. Люди сути остаются связанными с тобой вне контекста пространства, времени и событий», — размышляет звезда.

Подписчики, в целом, согласились в телеведущей, но все же некоторые заметили, что им в жизни попадется еще и третий тип людей. Они без контекста и сути, просто люди ничего не «приносящие» в твою жизнь, только «берущие» от тебя.

Напомним, ранее телезвезда объяснила, чем гражданский брак выгоден мужчине. А до этого призналась, что любит ощущать себя сильной женщиной.

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Бородина высказалась об окружающих ее людях
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