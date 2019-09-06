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Семчев вспомнил ссоры с режиссерами из-за своего лишнего веса

По словам актера, его называли «мультяшным персонажем».

Семчев вспомнил ссоры с режиссерами из-за своего лишнего веса
Семчев похудел на сто килограммов/globallookpress.com

Актер Александр Семчев признался, что из-за лишнего веса, который одно время доходил до двухсот килограммов, у него возникали конфликты с режиссерами в театре. Сам артист всегда считал, что его вес не влияет на игру на сцене, но у режиссеров было другое мнение. Так однажды Сергей Урсуляк ему сказал, что он просто превращается в мультяшного персонажа и его уже невозможно снимать.

Александр Семчев. Фото
Семчев весил свыше двухсот килограммов/globallookpress.com

Как заметил Семчев, сейчас он порой смотрит на свои старые фотографии и ужасается. Как считает актер, был период в его жизни, когда он действительно выглядел безобразно. Он очень надеется, что в ближайшем будущем диапазон ролей и создаваемых характеров на сцене у него серьезно расширится.

«Мне стало гораздо легче жить. Ушла нагрузка на сердце, суставы. Упал сахар в крови. Все это повлияло на качество жизни», — заявил популярный актер, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Напомним, что Александр Семчев смог похудеть сразу на сто килограммов. Ранее его вес превышал двести килограммов.

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Тэги:

Александр СемчевЛишний весСергей Урсуляк

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Семчев вспомнил ссоры с режиссерами из-за своего лишнего веса
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