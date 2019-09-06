Пугачева и Галкин устроили свидание на берегу Рижского залива

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появилась фотография, на которой «Женщина, которая поет» сидит на берегу Рижского залива за столиком со своим супругом телеведущим Максимом Галкиным. Судя по всему, звезды устроили романтическое свидание.

Столик стоит буквально в двадцати метров от берега. По периметру горят свечи. На столе стоит сразу несколько бокалов. Звезды позируют неизвестному фотографу. Видно, что в звездной семье царит полная идиллия.

Напомним, что минувшее лето Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми провели на Рижском взморье. В престижном районе Юрмалы Дзинтари они уже не первый год снимают огромный особняк. В собственность его они не приобретают, потому что в этом просто нет никакой необходимости. Зимой семья в Юрмале не показывается.

Максим Галкин и Алла Пугачева знакомы с 2001 года. Свадьбу они сыграли в 2011 году. Спустя два года на свет появились их замечательные близнецы Гарри и Лиза Галкины, от которых без ума миллионы россиян.