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Татьяна Африкантова возвратится в «Дом-2»

В «периметр» она зайдет уже 6 сентября, а зрители увидят легендарный выпуск 13-го.

Татьяна Африкантова возвратится в «Дом-2»
Татьяна Африкантова. ФОТО: INSTAGRAM.COM/AFRIKANTOVA_TV/

Практически сенсационной новостью поделилась на своей странице в социальной сети Instagram одна из самых запоминающихся участниц шоу – 54-летняя Татьяна Африкантова, дочь Марины Африкантовой.

Женщина заявила, что решила вернуться в проект и попросила своих поклонников не относиться к этому ее решению слишком критично или серьезно, мол, это всего лишь шоу. Возможно, Татьяна имеет ввиду ее резкие высказывания, как в адрес других участников реалити-шоу, так и в адрес дочурки.

Звезда уже подготовилась к своему возвращению, проводя много времени в салоне красоты. И теперь она полностью готова воплощать в жизнь свою мечту – играть, ведь она всегда хотела стать актрисой, а «Дом-2» дает для этого отличную возможность.

Напомним, первый раз в эфире программы зрители увидели Татьяну в 2015 году, когда пришла поддержать дочь, переживающую бурный роман с Андреем Чуевым. Кстати, возвратится Татьяна Африкантова в «периметр» 6 сентября, а записанный выпуск программы телезрители увидят 13 сентября.

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«Дом-2»«Дом-2»: последние новостивозвращениеМарина АфрикантоваТатьяна Африкантова

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Татьяна Африкантова возвратится в «Дом-2»
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