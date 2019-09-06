Татьяна Африкантова возвратится в «Дом-2»

Практически сенсационной новостью поделилась на своей странице в социальной сети Instagram одна из самых запоминающихся участниц шоу – 54-летняя Татьяна Африкантова, дочь Марины Африкантовой.
Женщина заявила, что решила вернуться в проект и попросила своих поклонников не относиться к этому ее решению слишком критично или серьезно, мол, это всего лишь шоу. Возможно, Татьяна имеет ввиду ее резкие высказывания, как в адрес других участников реалити-шоу, так и в адрес дочурки.
Звезда уже подготовилась к своему возвращению, проводя много времени в салоне красоты. И теперь она полностью готова воплощать в жизнь свою мечту – играть, ведь она всегда хотела стать актрисой, а «Дом-2» дает для этого отличную возможность.
Напомним, первый раз в эфире программы зрители увидели Татьяну в 2015 году, когда пришла поддержать дочь, переживающую бурный роман с Андреем Чуевым. Кстати, возвратится Татьяна Африкантова в «периметр» 6 сентября, а записанный выпуск программы телезрители увидят 13 сентября.