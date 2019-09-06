Соколовский забрал мать из больницы после пластической операции

В скором времени он пообещал показать, как выглядит родительница.

Певец Влад Соколовский в Instagram разместил ролик. Исполнитель забрал свою маму из больницы после проведенной докторами пластической операции. На кадрах записи можно увидеть женщину, у которой перемотано бинтами все лицо. Судя по всему, Соколовский остался доволен проведенной операцией и результат хирургического вмешательства его полностью устраивает.

Как сказал исполнитель, момент, когда он забирал маму был очень трогательным. По его словам, сейчас родительница чувствует себя прекрасно. У женщины был небольшой отек, но он представлял себе увидеть более суровую картину. Его мать довольна и он за нее счастлив.

«Я очень переживал, признаюсь честно, потому что для меня главным критерием является естественная мимика, передающая мои любимые эмоции! Через пару недель сделаем фото на том же месте и выложим результат до и после», — заявил экс-супруг певицы Риты Дакоты.

Напомним, что мать Влада Соколовского много лет комплексовала из-за неудачной косметической процедуры на лице. У нее на щеке появился огромный фурункул. В итоге было принято решение обратиться к известному пластическому хирургу Сергею Блохину.