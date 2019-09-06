Молодой возлюбленный Бабкиной неожиданно заговорил об уходе в лес

Певец Евгений Гор, который уже много лет живет с 69-летней звездой российской эстрады Надеждой Бабкиной, в Instagram сделал достаточно неожиданное признание. «Уйду в лес. Но красиво!» — заявил 39-летний мужчина. В хештегах он развил свою мысль, заявив, что без ума от своей работы и отметил, что якобы сейчас уже живет в лесу.

Напомним, что недавно в Сети появилась совместная фотография, на которой Надежда Бабкина вышла в свет с Евгением Гором. Вместе они побывали на новом фильме Валерия Тодоровского «Одесса». Пользователи отмечали, что пара очень гармонично смотрится вместе.

Надежда Бабкина, от творчества которой без ума миллионы россиян, и Евгений Гор вместе уже более пятнадцати лет. Злые языки не раз говорили, что этот союз обречен на провал. Впрочем, время показало, что у влюбленных все прекрасно в отношениях.

Евгений Гор родился в 1980 году. Он сын преподавателя музыки Михаила Горшечкова. Закончил Удмуртский государственный университет. С Надеждой Бабкиной судьба свела его в 2003 году. С тех пор они не расстаются и часто выходят в свет вместе.