НОВОСТИ

Поклонники Караченцова делают памятник актеру за свой счет

В скором времени состоится открытие монумента.

Поклонники Караченцова делают памятник актеру за свой счет
НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Сразу после смерти Николая Караченцова вдова актера поделилась планами создать достойный памятник мужу. Однако, как выяснилось, одного желания и собственных усилий Людмиле Поргиной оказалось недостаточно. Изготовление монумента оказалось настолько дорогим делом, что личных средств вдовы любимого артиста не хватило.

Людмила Поргина рассказывает, что один миллион рублей выделил театр «Ленком», где служил Николай Петрович. Но и этого оказалось недостаточно. Еще одним вариантом, как отмечает вдова, мог бы стать сбор средств, как говорится, всем миром — наверняка помогли бы и фанаты, и спонсоры, пишет кр.ru.

Но тут же оговаривается, мол, пойдя таким путем, родные бы только принизили память о Караченцове. На помощь пришли мастера из большой гранитной мастерской, которые вызвались абсолютно бесплатно, из любви к искусству, сделать монумент.

Напомним, знаменитый артист ушел из жизни 26 октября из-за пневмонии, вызванной онкологическим заболеванием легких, за день до своего 74-летия.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Людмила ПоргинаНиколай КараченцовпамятникПоклонники

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Поклонники Караченцова делают памятник актеру за свой счет
Интересно?
Поделись с друзьями: