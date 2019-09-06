Поклонники Караченцова делают памятник актеру за свой счет

Сразу после смерти Николая Караченцова вдова актера поделилась планами создать достойный памятник мужу. Однако, как выяснилось, одного желания и собственных усилий Людмиле Поргиной оказалось недостаточно. Изготовление монумента оказалось настолько дорогим делом, что личных средств вдовы любимого артиста не хватило.

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Людмила Поргина рассказывает, что один миллион рублей выделил театр «Ленком», где служил Николай Петрович. Но и этого оказалось недостаточно. Еще одним вариантом, как отмечает вдова, мог бы стать сбор средств, как говорится, всем миром — наверняка помогли бы и фанаты, и спонсоры, пишет кр.ru.

Но тут же оговаривается, мол, пойдя таким путем, родные бы только принизили память о Караченцове. На помощь пришли мастера из большой гранитной мастерской, которые вызвались абсолютно бесплатно, из любви к искусству, сделать монумент.

Напомним, знаменитый артист ушел из жизни 26 октября из-за пневмонии, вызванной онкологическим заболеванием легких, за день до своего 74-летия.