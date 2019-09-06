Поклонники Караченцова делают памятник актеру за свой счет

Сразу после смерти Николая Караченцова вдова актера поделилась планами создать достойный памятник мужу. Однако, как выяснилось, одного желания и собственных усилий Людмиле Поргиной оказалось недостаточно. Изготовление монумента оказалось настолько дорогим делом, что личных средств вдовы любимого артиста не хватило.
Людмила Поргина рассказывает, что один миллион рублей выделил театр «Ленком», где служил Николай Петрович. Но и этого оказалось недостаточно. Еще одним вариантом, как отмечает вдова, мог бы стать сбор средств, как говорится, всем миром — наверняка помогли бы и фанаты, и спонсоры, пишет кр.ru.
Но тут же оговаривается, мол, пойдя таким путем, родные бы только принизили память о Караченцове. На помощь пришли мастера из большой гранитной мастерской, которые вызвались абсолютно бесплатно, из любви к искусству, сделать монумент.
Напомним, знаменитый артист ушел из жизни 26 октября из-за пневмонии, вызванной онкологическим заболеванием легких, за день до своего 74-летия.