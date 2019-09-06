Сябитова дала совет женщинам, влюбившимся в молодых мужчин

Всенародная любимая телесваха из программы «Давай поженимся» Роза Сябитова продолжает свою профессиональную деятельность и на своей странице в социальной сети Instagram. На этот раз телеведущая ответила на вопрос своей взрослой подписчицы, которая переживает влюбилась в мужчину на 20 лет младше себя.

Сябитова пересказывает историю героини. Ей глубоко за 40, уже лет 10, как развелась с мужем, дети взрослые. Она уже было совсем оставила надежды и мысли составить себе партию и коротать вечера вместе с любимым в старости. Но неожиданно для себя познакомилась и влюбилась в молодого. Ее возлюбленный младше ее на 20 лет.

«Я считаю, что в моем возрасте аморально любить мужчину с такой разницей в возрасте. Что посоветуете?», — обращается женщина.

Сябитова первым делом напомнила, что подобные отношения лежат за рамками природных инстинктов – это неестественно и осуждаемо обществом. Однако, женщина в подобных отношениях держит себя в тонусе – ухаживает за собой, за своим весом и гардеробом.

При этом, обращается внимание телесваха, вне зависимости от того, как все эти отношения выглядят со стороны, невозможно узнать правильно ли поступает женщина, пока «не примет этот подарок судьбы». И если мы говорит, что не достойны мужской любви, то так оно в итоге и будет. Между тем, жизнь исполняет все наши даже самые странные желания.

Напомним, ранее Роза Сябитова рассказала, что значит жизнь с богатым мужчиной.