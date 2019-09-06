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После голодовки Анастасия Волочкова начала есть пельмени

Аппетитный ролик звезда опубликовала в сторис своего Instagram.

После голодовки Анастасия Волочкова начала есть пельмени
АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА/ GLOBALLOOKPRESS.COM

Стройность дается Анастасии Волочковой непросто – артистка уже давно практически ничего не ест. Не соблазняется ни мясом, приготовленным на огне, ни другими деликатесами. Но, возможно, звезда решила, что наголодалась уже достаточно, потому что в сторис ее Instagram появилась по нынешним временам невероятная видеозапись.

На кадрах запечатлен стол, за которым сидит балерина, рассуждая о том, что ее ничем невозможно соблазнить. Анастасия показывает цветы стоящие в стороне, а потом переводит камеру ближе к себе и в кадр попадает тарелка с небольшой порцией пельменей.

«Вы не представляете, что я сейчас буду есть. Это пельмени!» — обращается звезда к своим подписчикам в Сети.

Порция пельменей Волочковой. Фото
Волочкова начала есть пельмени. Фото: страница Анастасии Волочковой в Instagram

Напомним, экстремальное похудение Волочковой началось уже довольно давно, еще во время ее отдыха в Греции. Выяснилось, что артистка практически ничего не ест после того, как ей стало плохо.

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После голодовки Анастасия Волочкова начала есть пельмени
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