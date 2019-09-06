Дочь Асмус осталась недовольна манерами Егора Крида

Дочери юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус уже пять лет. Так что звездная мама девочки решилась сводить Настю на вечернее выступление популярного исполнителя Егора Крида.

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Концерт прошел «на ура». И Кристина и Настя остались довольны, полученными положительными эмоциями, и оказались под большим впечатлением от шоу. Однако, после концерта девочка высказалась весьма критически о Криде, увидев в Instagram мамы совместный снимок певца и Кристины. Настя весьма разочаровалась манерами звезды, который пальцем показывал на Асмус.

«Настя посмотрела на фото и сказала: «Мам, а почему ты не сказала Егору, что пальцем на человека показывать нехорошо?»», — рассказывает в своей новой публикации супруга Гарика Харламова.

Напомним, накануне актриса весьма удивила своих подписчиков в Сети и звездных комментаторов страницы, продемонстрировав стойку на голове на вытянутых руках.