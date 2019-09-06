Разин поблагодарил Зеленского за внимание к просьбе пустить его в Украину

Как писал портал Teleprogramma.pro, несколько дней назад продюсера группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился к президенту Украины Зеленскому с обращением. В нем он просил пустить его в соседнее государство, чтобы повидать и чем-то помочь Нине Кирсо, солистке «Фристайла», давно лежащей в коме.

больше по теме Андрей Разин задумался о том, почему его не любят люди Продюсер полусерьезно порассуждал на эту тему в своем Instagram.

В своей очередной публикации в социальной сети Instagram артист поделился радостной новостью о подвижках, происходящих в этом вопросе.

«Очень благодарен президенту Украины Володе Зеленскому за то, что он передал мою просьбу новому министру здравоохранения Украины Зоряне Скалецкой, которая рассматривает вопрос и, я думаю, что в ближайшее время Верховная Рада даст разрешение артистам приезжать проведывать больных, а также своих детей. Потому, что очень многие артисты страдают из-за того, что не могут навестить своих родственников», — пишет воодушевленный Андрей Разин.

Продюсер также выразил надежду, что в скором времени ему удастся навестить Нину Кирсо.

«Володя, спасибо, что ты делаешь хоть что-то для того, чтобы мы соединились», — резюмирует Разин.