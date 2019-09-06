НОВОСТИ

Успенская призналась, что хочет походить на молодую Бриджит Бардо

Хотя певица и понимает, что природой ей этого не дано.

Успенская призналась, что хочет походить на молодую Бриджит Бардо
ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

65-летняя певица Любовь Успенская – личность самодостаточная, успешная, многого добившаяся в своей жизни. Для своих поклонниц артистка – пример для подражания. А вот у самой звезды, есть, оказывается, свои кумиры, на которых она старается походить. Об этом Любовь рассказала в своей свежей публикации в социальной сети Instagram.

«Всегда мечтала быть похожей на молодую Бриджит Бардо. Хоть и природой не дано, но я стараюсь», — написала звезда неожиданное признание под снимком, на котором она пытается сделать себе узнаваемую прическу легендарной француженки, и корит забавную рожицу.

Подписчики певицы в Сети начали спорить: одни уверены, что Любовь Успенская лучше знаменитой актрисы. Другие уверены, что сравнивать «натуральную» до сих пор Бардо и «перекроенных» после пластических операций российских звезд даже сравнивать нельзя.

Напомним, ранее сообщалось, что смелая Любовь Успенская, конечно, не боящаяся критики фанатов, поделилась снимком топлес, сделанным на отдыхе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АктрисаБриджит БардоЛюбовь УспенскаяПевица

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Успенская призналась, что хочет походить на молодую Бриджит Бардо
Интересно?
Поделись с друзьями: