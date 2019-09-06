Успенская призналась, что хочет походить на молодую Бриджит Бардо

Хотя певица и понимает, что природой ей этого не дано.

65-летняя певица Любовь Успенская – личность самодостаточная, успешная, многого добившаяся в своей жизни. Для своих поклонниц артистка – пример для подражания. А вот у самой звезды, есть, оказывается, свои кумиры, на которых она старается походить. Об этом Любовь рассказала в своей свежей публикации в социальной сети Instagram.

«Всегда мечтала быть похожей на молодую Бриджит Бардо. Хоть и природой не дано, но я стараюсь», — написала звезда неожиданное признание под снимком, на котором она пытается сделать себе узнаваемую прическу легендарной француженки, и корит забавную рожицу.

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Подписчики певицы в Сети начали спорить: одни уверены, что Любовь Успенская лучше знаменитой актрисы. Другие уверены, что сравнивать «натуральную» до сих пор Бардо и «перекроенных» после пластических операций российских звезд даже сравнивать нельзя.

Напомним, ранее сообщалось, что смелая Любовь Успенская, конечно, не боящаяся критики фанатов, поделилась снимком топлес, сделанным на отдыхе.