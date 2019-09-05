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Мясников и Рожков отправятся в прощальный тур по стране

Звезды заявили о том, что постоянные разъезды мешают реализации творческих планов.

Мясников и Рожков отправятся в прощальный тур по стране
ВЯЧЕСЛАВ МЯСНИКОВ/ ФОТО: INSTAGRAM.COM/MIASNIKOV.S/

Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, одни из самых популярных звезд «Уральских пельменей» отправятся в прощальный тур по России. Об этом Вячеслав заявил на своей странице в социальной сети Instagram. Как отмечает в своем заявлении Вячеслав, у них довольно много грандиозных планов, однако гастроли мешают их воплощению.

Напомним, одни из главных звезд «Уральских пельменей» в своей гастрольной деятельности встали на независимый от остального коллектива путь в конце прошлого года. Андрей и Вячеслав создали свою программу «Ваши пельмени» и начали гастролировать. К своим коллегам они присоединяются только на выступлениях в их родном Екатеринбурге и на телевидении.

Первые сообщения о том, что в звездном и любимом публикой коллективе не все ладно, стали появляться после того, как в СМИ попала информация о серьезном конфликте бывших квнщиков со своим товарищем Сергеем Нетиевским.

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Андрей РожковВячеслав МясниковгастролиСергей Нетиевскийшоу "Уральские пельмени"

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Мясников и Рожков отправятся в прощальный тур по стране
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