Мясников и Рожков отправятся в прощальный тур по стране

Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, одни из самых популярных звезд «Уральских пельменей» отправятся в прощальный тур по России. Об этом Вячеслав заявил на своей странице в социальной сети Instagram. Как отмечает в своем заявлении Вячеслав, у них довольно много грандиозных планов, однако гастроли мешают их воплощению.

Напомним, одни из главных звезд «Уральских пельменей» в своей гастрольной деятельности встали на независимый от остального коллектива путь в конце прошлого года. Андрей и Вячеслав создали свою программу «Ваши пельмени» и начали гастролировать. К своим коллегам они присоединяются только на выступлениях в их родном Екатеринбурге и на телевидении.

Первые сообщения о том, что в звездном и любимом публикой коллективе не все ладно, стали появляться после того, как в СМИ попала информация о серьезном конфликте бывших квнщиков со своим товарищем Сергеем Нетиевским.