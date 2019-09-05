«Ниже аборигенов»: Вайкуле раскритиковали за песни на русском языке

Известная певица Лайма Вайкуле се никак не может угодить всем сразу, хотя и пытается быть правильной. То Игорь Крутой после ухода «Новой волны» из Юрмалы обиделся на латвийскую певицу за ее фестиваль «Рандеву». А теперь вот свои соотечественники – за песни на русском языке.

Критика полилась после того концерта звезды в одном из районов Юрмалы — Каугури. Местную журналистку Элиту Вайдемане покоробило, что Лайма поприветствовала зал на русском и почти все свои песни спела на этом языке, кроме двух. И это, уверена журналистка – форменное «свинство».

Вайдемане напомнила Вайкуле, что в Каугури живут не только русские, но и латыши. Потом, конечно, оговаривается, мол, она за доминирование какого-то из языков не выступает, но артистке следовало бы помнить об «этническом конфликте», пишет Neatkar ga.

«Спасибо, что спустились на национальный уровень ниже аборигенов», — добавила журналистка.