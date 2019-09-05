НОВОСТИ

«Ниже аборигенов»: Вайкуле раскритиковали за песни на русском языке

Недавно певица дала концерт в одном из районов Юрмалы.

«Ниже аборигенов»: Вайкуле раскритиковали за песни на русском языке
Лайма Вайкуле. ФОТО: ANATOLY LOMOHOV/RUSSIAN LOOK

Известная певица Лайма Вайкуле се никак не может угодить всем сразу, хотя и пытается быть правильной. То Игорь Крутой после ухода «Новой волны» из Юрмалы обиделся на латвийскую певицу за ее фестиваль «Рандеву». А теперь вот свои соотечественники – за песни на русском языке.

Критика полилась после того концерта звезды в одном из районов Юрмалы — Каугури. Местную журналистку Элиту Вайдемане покоробило, что Лайма поприветствовала зал на русском и почти все свои песни спела на этом языке, кроме двух. И это, уверена журналистка – форменное «свинство».

Вайдемане напомнила Вайкуле, что в Каугури живут не только русские, но и латыши. Потом, конечно, оговаривается, мол, она за доминирование какого-то из языков не выступает, но артистке следовало бы помнить об «этническом конфликте», пишет Neatkar ga.

«Спасибо, что спустились на национальный уровень ниже аборигенов», — добавила журналистка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

концертЛайма ВайкулеПевицафестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ниже аборигенов»: Вайкуле раскритиковали за песни на русском языке
Интересно?
Поделись с друзьями: