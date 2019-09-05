Бикович и Пожарская снимаются в комедии «Отель Белград»

Фанатов сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» 5 сентября порадовали хорошей новостью: компания Yellow, Black and White объявила о начале съемок комедии «Отель Белград» с полюбившимися зрителю героями в исполнении сербского актера Милоша Биковича и нашей Дианы Пожарской.

Съемки фильма уже стартовали в столице Сербии, в Instagram можно увидеть фотографии актеров, других участников съемочной группы и традиционной тарелочкой, которую принято разбивать «на счастье» перед началом работы.

«Ну что же, друзья, все долго ждали, и наконец, съёмки стартовали. «Отель Белград» — новый масштабный кинопроект России и Сербии. В широкий прокат наша комедия выйдет в 2020 году», — говорится в сообщении Yellow, Black and White.

Новая комедия станет спин-оффом российско-украинского комедийного сериала «Отель Элеон», который, в свою очередь, удачно «отпочковался» от ситкома «Кухня». Именно в отеле «Элеон» впервые встретились героиня Пожарской — горничная Даша, и совладелец отеля Павел Аркадьевич (Бикович).