НОВОСТИ

Бикович и Пожарская снимаются в комедии «Отель Белград»

Съемки стартовали 5 сентября в сербской столице.

Бикович и Пожарская снимаются в комедии «Отель Белград»
Милош Бикович и Диана Пожарская. Фото: Instagram

Фанатов сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» 5 сентября порадовали хорошей новостью: компания Yellow, Black and White объявила о начале съемок комедии «Отель Белград» с полюбившимися зрителю героями в исполнении сербского актера Милоша Биковича и нашей Дианы Пожарской.

Съемки фильма уже стартовали в столице Сербии, в Instagram можно увидеть фотографии актеров, других участников съемочной группы и традиционной тарелочкой, которую принято разбивать «на счастье» перед началом работы.

«Ну что же, друзья, все долго ждали, и наконец, съёмки стартовали. «Отель Белград» — новый масштабный кинопроект России и Сербии. В широкий прокат наша комедия выйдет в 2020 году», — говорится в сообщении Yellow, Black and White.

Новая комедия станет спин-оффом российско-украинского комедийного сериала «Отель Элеон», который, в свою очередь, удачно «отпочковался» от ситкома «Кухня». Именно в отеле «Элеон» впервые встретились героиня Пожарской — горничная Даша, и совладелец отеля Павел Аркадьевич (Бикович).

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Диана ПожарскаяМилош БиковичОтель «Белград»Сербия

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бикович и Пожарская снимаются в комедии «Отель Белград»
Интересно?
Поделись с друзьями: