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Первый муж Ларисы Удовиченко десять лет не выходил из дома

Когда-то известный режиссер Александр Панкратов-Белый и актриса заключили фиктивный брак, который продлился всего несколько дней.

Первый муж Ларисы Удовиченко десять лет не выходил из дома
Лариса Удовиченко. Фото: globallookpress

Известный режиссер Александр Панкратов-Белый много лет хранил в тайне, что был женат на Ларисе Удовиченко. Неудивительно: этот союз продлился всего несколько дней и был фиктивным.

Александру Андреевичу оказался посвящен новый выпуск программы «Пусть говорят». Съемочная группа Дмитрия Борисова побывала в гостях у режиссера. Оказалось, что 73-летний создатель культового фильма «Прощай, шпана замоскворецкая» в последнее время сильно сдал. Десять лет назад у него произошел инсульт, с тех пор он перестал появляться на людях и просто выходить на улицу.

«Десять лет практически не выхожу из дома. Половина моих друзей умерли, а я еще живу. Никто меня не вспоминает. Жду приглашения на небо», – с горечью признался Панкратов-Белый.

Александр Панкратов-Белый и Лариса Удовиченко. Кадр программы Первого канала «Пусть говорят»

Но в студии Первого канала он все-таки появился. По словам режиссера, сейчас ему помогают только социальные службы. У негоесть родные, но часто навещать его они не имеют возможности.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, Лариса Удовиченко выходила замуж трижды. Вторым ее избранником стал кинорежиссёр Андрей Эшпай, с которым артистка рассталась из-за его ревности. А от бизнесмена Геннадия Болгарина одна из самых ярких отечественных актриса родила дочь. Пара развелась в 2000 году.

Александр Панкратов-Белый. Кадр программы Первого канала «Пусть говорят»
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Тэги:

Александр Панкратов-БелыйДмитрий БорисовЛариса УдовиченкоПрограмма «Пусть говорят»режиссер

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Первый муж Ларисы Удовиченко десять лет не выходил из дома
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