Солист ВИА «Пламя» Юрий Петерсон скончался на 72-м году жизни

Известный певец и музыкант-мультиинструменталист Юрий Петерсон, который в разные годы был участником таких популярных советских коллективов, как «Веселые ребята», «Поющие гитары», «Самоцветы» и «Пламя», скончался 5 сентября на 72-м году жизни.

Как сообщил журналистам сын Юрия Леонидовича, звукорежиссер Ян Петерсон, в последнее время отец очень плохо себя чувствовал и не вставал с постели. У него была онкология и прогнозы врачей не утешали.

Петерсон был первым исполнителем песни «Снег кружится», любителям музыки также знакомы его песни «Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда», «Оксана», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу» и многие другие. Он не только обладал замечательным голосом, но и блестяще владел аккордеоном, флейтой, саксофоном, фортепиано и гитарой.

Где будет похоронен Юрий Леонидович и когда состоится церемония прощания с ним, пока не сообщается.