НОВОСТИ

Кара Делевинь с легкостью обошла по заработкам Кейт Мосс

27-летняя красавица стала самой высокооплачиваемой британской моделью в этом году.

Кара Делевинь с легкостью обошла по заработкам Кейт Мосс
Кара Делевинь, Кейт Мосс. Фото: globallookpress

Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью Великобритании. Как стало известно, за прошедший год 27-летняя модель, актриса и певица заработала 21,5 миллиона фунтов стерлингов.

Только благодаря ее модельной компании Cara&Co Делевинь получает около 60 тысяч фунтов стерлингов, или около 4,9 миллиона рублей, ежедневно. При этом за последние 12 месяцев доход Кары удвоился: 2017 год принес ей «всего» 12,5 миллиона фунтов.

Британская красавица с легкостью обошла по заработкам своих коллег – 45-летнюю Кейт Мосс и 32-летнюю Рози Хантингтон-Уайтли, чей доход составил за тот же период девять и восемь миллионов фунтов стерлингов соответственно. Теперь Делевинь вплотную приблизилась по доходам к таким мегазвездам, как певица Адель и исполнитель Эд Ширан, получивший за год 39 миллионов фунтов благодаря своему небывало популярному турне.

Но Кара признается, что миллионы на банковском счете не сделали ее счастливой.

«Я поняла, что деньги это еще не все. Вы просто говорите себе: «О, я заработал деньги, но я так несчастен и одинок», – цитирует Делевинь издание The Sun.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

доходы звездКара ДелевиньКейт Моссмодель

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кара Делевинь с легкостью обошла по заработкам Кейт Мосс
Интересно?
Поделись с друзьями: