Кара Делевинь с легкостью обошла по заработкам Кейт Мосс

Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью Великобритании. Как стало известно, за прошедший год 27-летняя модель, актриса и певица заработала 21,5 миллиона фунтов стерлингов.
Только благодаря ее модельной компании Cara&Co Делевинь получает около 60 тысяч фунтов стерлингов, или около 4,9 миллиона рублей, ежедневно. При этом за последние 12 месяцев доход Кары удвоился: 2017 год принес ей «всего» 12,5 миллиона фунтов.
Британская красавица с легкостью обошла по заработкам своих коллег – 45-летнюю Кейт Мосс и 32-летнюю Рози Хантингтон-Уайтли, чей доход составил за тот же период девять и восемь миллионов фунтов стерлингов соответственно. Теперь Делевинь вплотную приблизилась по доходам к таким мегазвездам, как певица Адель и исполнитель Эд Ширан, получивший за год 39 миллионов фунтов благодаря своему небывало популярному турне.
Но Кара признается, что миллионы на банковском счете не сделали ее счастливой.
«Я поняла, что деньги это еще не все. Вы просто говорите себе: «О, я заработал деньги, но я так несчастен и одинок», – цитирует Делевинь издание The Sun.