Звезды шоу «Танцы» проведут мастер-классы в центре Москвы

Площадка будет работать возле Тверской площади на протяжении двух дней.

Телеканал ТНТ по случаю празднования Дня города отправит в центр Москвы несколько талантливых ребят из шоу «Танцы». На протяжении двух вечеров танцовщики, которых зрители хорошо знают, будут делиться своим мастерством со всеми желающими. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба телеканала.

В 18:00 7 сентября на сцене телепроекта, расположенной на Тверской улице, напротив Дома правительства Москвы, проведут бесплатные мастер-классы танцовщица из команды Мигеля, профессиональный хореограф Саша Горошко, Игорь Котов из Рязани и Мария Худорожкова из Челябинска. В 20:00 на той же площадке появятся победитель четвертого сезона «Танцев» Виталий Уливанов, мастер хип-хопа Илья Прелин и самая молодая участница второго сезона Юлия Николаева.

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8 сентября, начиная с 16:00, на Тверской можно будет увидеть Ивана Можайкина, Анастасию Чередникову и Александру Гурьянову, Алену Фокс, Сашу Перцева и Александра Смирнова.

Напомним, что сейчас зрители проекта «Танцы» смотрят шестой по счету сезон. Новые выпуски шоу появляются на ТНТ по субботам в 21:00.