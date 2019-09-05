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Дочь Юлии Началовой может поступить во МХАТ

По словам пиар-директора скончавшейся певицы, у 12-летней Веры Алдониной есть актерские способности.

Дочь Юлии Началовой может поступить во МХАТ
Юлия Началова. Фото: globallookpress

После трагического ухода из жизни Юлии Началовой ее родным необходимо жить дальше. Особенно тяжелым ударом смерть певицы стала для ее дочери Веры. Но девочка постепенно оправится от случившегося, в чем ей стараются помочь бабушка с дедушкой и отец, футболист Евгений Алдонин.

Как рассказала пиар-директор скончавшейся артистки Анна Исаева, родители Началовой всесторонне занимаются развитием Веры. Творческих увлечений у ребенка много. Как и мама, она отлично поет, играет по нотам, а недавно близкие заметили, что у не есть актерские способности.

По словам Анны, она уверена, что дочь Юлии вырастет актрисой, получив соответствующее образование.

«Девочкой очень много занимаются. У нее есть актерские способности. Мы уже с ней рассматривали вариант МХАТа», – сообщила Исаева порталу Teleprogramma.pro.

Много вкладывает в развитие 12-летней Веры и ее школа, где недавно она вместе с отцом и его семьей побывала на линейке в честь начала учебного года. Девочка очень любит родное учебное заведение, что неудивительно: помимо стандартной программы, там есть музыкальные занятия и балетный кружок.

«Там она всегда ходила и на балет, и на музыкалку, и на английский, и постановки мюзиклов они там делают, причем, на хорошем уровне, режиссура хорошая», – говорит Анна Исаева.

НА ВЫПУСКНОМ У ВЕРЫ – ПЕРЕХОД ИЗ МЛАДШЕЙ ШКОЛЫ В СТАРШУЮ. ФОТО: ИНСТАГРАМ
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Тэги:

Анна ИсаеваВера Алдонинадочь Юлии НачаловойЕвгений АлдонинЮлия Началова

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Дочь Юлии Началовой может поступить во МХАТ
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