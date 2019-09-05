Дочь Юлии Началовой может поступить во МХАТ

После трагического ухода из жизни Юлии Началовой ее родным необходимо жить дальше. Особенно тяжелым ударом смерть певицы стала для ее дочери Веры. Но девочка постепенно оправится от случившегося, в чем ей стараются помочь бабушка с дедушкой и отец, футболист Евгений Алдонин.
Как рассказала пиар-директор скончавшейся артистки Анна Исаева, родители Началовой всесторонне занимаются развитием Веры. Творческих увлечений у ребенка много. Как и мама, она отлично поет, играет по нотам, а недавно близкие заметили, что у не есть актерские способности.
По словам Анны, она уверена, что дочь Юлии вырастет актрисой, получив соответствующее образование.
«Девочкой очень много занимаются. У нее есть актерские способности. Мы уже с ней рассматривали вариант МХАТа», – сообщила Исаева порталу Teleprogramma.pro.
Много вкладывает в развитие 12-летней Веры и ее школа, где недавно она вместе с отцом и его семьей побывала на линейке в честь начала учебного года. Девочка очень любит родное учебное заведение, что неудивительно: помимо стандартной программы, там есть музыкальные занятия и балетный кружок.
«Там она всегда ходила и на балет, и на музыкалку, и на английский, и постановки мюзиклов они там делают, причем, на хорошем уровне, режиссура хорошая», – говорит Анна Исаева.