Тарзан продолжит карьеру и после 50-летнего юбилея

В беседе с порталом Teleprogramma.pro танцор прокомментировал высказывание Наташи Королевой о его уходе со сцены.

Накануне многочисленных поклонниц Сергея Глушко огорчило известие о его уходе со сцены. О завершении карьеры легендарного Тарзана сообщила Наташа Королева – супруга танцора и по совместительству продюсер его стрип-шоу.

Портал Teleprogramma.pro попросил Сергея лично прокомментировать эту новость. Как оказалось, Глушко не собирается бросать своих зрительниц и продолжит выступления после юбилея.

Как подчеркнул Тарзан, его жену, скорее всего, просто не так поняли. Пока о завершении профессиональной деятельности он даже не думал.

«Все это ерунда. Продолжаем, конечно! Все ого-го!» — оптимистично заявил 49-летний артист.

Кстати, ранее Королева напомнила, что 8 марта ее мужу исполнится 50 лет. К этой солидной дате Тарзан готовит грандиозное шоу, в котором выступит в качестве главного героя. Певица отметила, что зрителей ждут «незабываемые впечатления», а для Глушко это мероприятие станет последним.