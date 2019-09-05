НОВОСТИ

Еще 11 девушек обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Пресс-секретарь тенора, в свою очередь, назвал высказывания женщин попытками очернить исполнителя.

Еще 11 девушек обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
https://www.instagram.com/Placido_domingo/

В августе из-за скандала вокруг имени всемирно известного тенора Пласидо Доминго с исполнителем перестали сотрудничать ведущие театры мира. Тогда восемь певиц и одна танцовщица обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Со слов женщин, тенор рвался проводить их до дома, обещал ночные консультации и в целом вел себя вызывающе и фамильярно.

После огласки этих историй с обвинениями в адрес певца обратились еще 11 женщин. А общее количество женщин, на честь которых посягнул тенор, приблизилось уже к 20!

Одной из пострадавших стала певица Анджела Тернер Уилсон. Женщина рассказала, что артист подошел к ней, когда она находилась в гримерке… И попытался ее раздеть. Когда же она начала сопротивляться, то Доминго попросту вышел за дверь, оставив ее «ошеломленной и униженной».

Что же до директора артиста, то тот уверяет, что заявления женщин путанные и крайне невнятные. А вот все происходящее он назвал черным пиаром вокруг имени звезды.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анджела Тернер Уилсонобвинения в домогательствахПласидо Доминго

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Еще 11 девушек обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Интересно?
Поделись с друзьями: