Еще 11 девушек обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

В августе из-за скандала вокруг имени всемирно известного тенора Пласидо Доминго с исполнителем перестали сотрудничать ведущие театры мира. Тогда восемь певиц и одна танцовщица обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Со слов женщин, тенор рвался проводить их до дома, обещал ночные консультации и в целом вел себя вызывающе и фамильярно.

После огласки этих историй с обвинениями в адрес певца обратились еще 11 женщин. А общее количество женщин, на честь которых посягнул тенор, приблизилось уже к 20!

Одной из пострадавших стала певица Анджела Тернер Уилсон. Женщина рассказала, что артист подошел к ней, когда она находилась в гримерке… И попытался ее раздеть. Когда же она начала сопротивляться, то Доминго попросту вышел за дверь, оставив ее «ошеломленной и униженной».

Что же до директора артиста, то тот уверяет, что заявления женщин путанные и крайне невнятные. А вот все происходящее он назвал черным пиаром вокруг имени звезды.