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В новом «Секрете на миллион» свои тайны раскроет Виктория Тарасова

Актриса сериалов «Глухарь» и «Пятницкий» станет гостьей Леры Кудрявцевой на НТВ.

В новом «Секрете на миллион» свои тайны раскроет Виктория Тарасова
Лера Кудрявцева. Фото: globallookpress

В воскресенье, 8 сентября, телеканал НТВ покажет новый выпуск программы «Секрет на миллион». В этот раз на шоу придет актриса Виктория Тарасова, хорошо известная поклонникам по сериалам «Глухарь» и «Пятницкий».

Как рассказала Лера Кудрявцева в своей авторской колонке на портале Teleprogramma.pro, артистка будет очень откровенно отвечать на вопросы на протяжении всего эфира. Жизнь Тарасовой складывалась непросто. Отец ее ребенка бросил ее прямо на пороге роддома, ей пришлось пережить тяжелый развод и рассчитывать только на собственные силы.

Также актриса честно расскажет, что ее связывало с партнером по съемкам Максимом Авериным и наглядно докажет, что умеет обращаться с огнестрельным оружем.

Как призналась телеведущая, Виктория очаровала не только ее саму, но и всю съемочную группу и зрителей в студии. А когда пришло время ответить на главный вопрос, она разрыдалась, будучи не в силах сдержать эмоции.

«Раскрыла ли она свой самый страшный секрет, я вам не скажу – сами все увидите. Скажу только, что этот выпуск «Секрета на миллион» непременно стоит посмотреть», – пишет Лера Кудрявцева.

ГОСТЬЯ НОВОГО ВЫПУСКА ШОУ «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» ВИКТОРИЯ ТАРАСОВА. ФОТО: НТВ
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Тэги:

Виктория ТарасоваКолонка Леры КудрявцевойЛера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Сериал "Глухарь"

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В новом «Секрете на миллион» свои тайны раскроет Виктория Тарасова
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