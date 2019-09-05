В новом «Секрете на миллион» свои тайны раскроет Виктория Тарасова

В воскресенье, 8 сентября, телеканал НТВ покажет новый выпуск программы «Секрет на миллион». В этот раз на шоу придет актриса Виктория Тарасова, хорошо известная поклонникам по сериалам «Глухарь» и «Пятницкий».

Как рассказала Лера Кудрявцева в своей авторской колонке на портале Teleprogramma.pro, артистка будет очень откровенно отвечать на вопросы на протяжении всего эфира. Жизнь Тарасовой складывалась непросто. Отец ее ребенка бросил ее прямо на пороге роддома, ей пришлось пережить тяжелый развод и рассчитывать только на собственные силы.

Также актриса честно расскажет, что ее связывало с партнером по съемкам Максимом Авериным и наглядно докажет, что умеет обращаться с огнестрельным оружем.

Как призналась телеведущая, Виктория очаровала не только ее саму, но и всю съемочную группу и зрителей в студии. А когда пришло время ответить на главный вопрос, она разрыдалась, будучи не в силах сдержать эмоции.