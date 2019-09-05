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Любовь Толкалина обвинила россиян в невежестве и узости мышления

Поводом послужила критика актрисы после ее провокационного поста.

Любовь Толкалина обвинила россиян в невежестве и узости мышления
Толкалина нелестно отозвалась о россиянах/globallookpress.com

Актриса Любовь Толкалина в Instagram обвинила жителей России в невежестве, узости мышления, недостатке образования, внутренней темноте, а также нежелании интересоваться мировым культурным наследием.

Поводом послужил провокационный пост звезды. Она оригинально простилась с ушедшим из жизни фотографом Питером Линдбергом. Актриса опубликовала фотографию обнаженной женщины с сигаретой в руках, которая прикрывает интимное место ладонями. Надпись под снимком гласила: «Линдберг умер. Да здравствует Линдберг».

После этого в Сети началась настоящая травля Толкалиной. Многие посчитали размещенный снимок чересчур пошлым. Кроме того, раздались мнения, что экс-супруга режиссера Егора Кончаловского призывает всех к курению.

Толкалина попросила всех чуть больше узнать о знаменитом фотографе. По ее словам, она выросла на его фотоискусстве. Многих своих критиков звезда обвинила в пошлости, которую она считает настоящей болезнью современного русского человека. «Для тех, кто совсем ничего не понял из этого текста просто житейская мудрость: прежде чем подумать плохо – подумай хорошо. Мир всем», — заявила Толкалина.

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Егор КончаловскийЛюбовь ТолкалинаПитер ЛиндбергУмер Питер Линдберг

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Любовь Толкалина обвинила россиян в невежестве и узости мышления
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