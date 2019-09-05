Режиссер «Левиафана» Звягинцев снимет драму на злободневную тему

Работа над сценарием новой картины, которая расскажет историю состоятельного, но несчастного мужчины, уже началась.

Андрей Звягинцев готовится приступить к съемкам нового художественного фильма. Обладатель престижных кинонаград работает над картиной, название которой пока неизвестно.

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По словам создателя «Левиафана», сюжет его очередной ленты расскажет о богатом, сделавшем карьеру семейном мужчине. У него, кажется, есть все, включая дом на средиземноморском побережье. Но его история окажется драматической.

Как пояснил Звягинцев, темы, которые он собирается затронуть, в настоящее время актуальны для всех. Но в современном обществе не принято поднимать подобные волнующие вопросы.

Съемки должны начаться следующей весной, а в 2021 году фильм планируется выпустить в прокат. Сейчас режиссер и его творческий коллектив заняты работой над сценарием и выбирают локации, где развернется действие драмы.

Напомним, за фильм «Левиафан» Звягинцева номинировали на «Оскар», также он получил награду «Золотой глобус» как автор лучшего зарубежного фильма. В творческой копилке российского режиссера картины «Елена», «Изгнание» и картина «Возвращение», победившая на Венецианском кинофестивале.

По материалам ТАСС.