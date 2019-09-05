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Режиссер «Левиафана» Звягинцев снимет драму на злободневную тему

Работа над сценарием новой картины, которая расскажет историю состоятельного, но несчастного мужчины, уже началась.

Режиссер «Левиафана» Звягинцев снимет драму на злободневную тему
Андрей Звягинцев. Фото: globallookpress.com

Андрей Звягинцев готовится приступить к съемкам нового художественного фильма. Обладатель престижных кинонаград работает над картиной, название которой пока неизвестно.

По словам создателя «Левиафана», сюжет его очередной ленты расскажет о богатом, сделавшем карьеру семейном мужчине. У него, кажется, есть все, включая дом на средиземноморском побережье. Но его история окажется драматической.

Как пояснил Звягинцев, темы, которые он собирается затронуть, в настоящее время актуальны для всех. Но в современном обществе не принято поднимать подобные волнующие вопросы.

Съемки должны начаться следующей весной, а в 2021 году фильм планируется выпустить в прокат. Сейчас режиссер и его творческий коллектив заняты работой над сценарием и выбирают локации, где развернется действие драмы.

Напомним, за фильм «Левиафан» Звягинцева номинировали на «Оскар», также он получил награду «Золотой глобус» как автор лучшего зарубежного фильма. В творческой копилке российского режиссера картины «Елена», «Изгнание» и картина «Возвращение», победившая на Венецианском кинофестивале.

Андрей Звягинцев — обладатель ряда престижных кинонаград. Фото: globallookpress

По материалам ТАСС.

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"Левиафан"Андрей Звягинцевдрамарежиссерфильм

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Режиссер «Левиафана» Звягинцев снимет драму на злободневную тему
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