Режиссер «Левиафана» Звягинцев снимет драму на злободневную тему

Андрей Звягинцев готовится приступить к съемкам нового художественного фильма. Обладатель престижных кинонаград работает над картиной, название которой пока неизвестно.
По словам создателя «Левиафана», сюжет его очередной ленты расскажет о богатом, сделавшем карьеру семейном мужчине. У него, кажется, есть все, включая дом на средиземноморском побережье. Но его история окажется драматической.
Как пояснил Звягинцев, темы, которые он собирается затронуть, в настоящее время актуальны для всех. Но в современном обществе не принято поднимать подобные волнующие вопросы.
Съемки должны начаться следующей весной, а в 2021 году фильм планируется выпустить в прокат. Сейчас режиссер и его творческий коллектив заняты работой над сценарием и выбирают локации, где развернется действие драмы.
Напомним, за фильм «Левиафан» Звягинцева номинировали на «Оскар», также он получил награду «Золотой глобус» как автор лучшего зарубежного фильма. В творческой копилке российского режиссера картины «Елена», «Изгнание» и картина «Возвращение», победившая на Венецианском кинофестивале.
По материалам ТАСС.