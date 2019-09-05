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Безруков объяснил слова о «мзде» за прокат западных фильмов

Актер уточнил, что речь идет не о качественном иностранном кино.

Безруков объяснил слова о «мзде» за прокат западных фильмов
Сергей Безруков. Фото: globallookpress.com

Сергей Безруков объяснил свое недавнее высказывание о новых сборах, которые необходимо ввести на российском кинорынке за прокат западных фильмов. По словам актера, его слова не касаются качественных иностранных картин, которые проходят почти незамеченными в нашей стране.

Артист рассказал в Instagram, что его интервью вызвало большой отклик поклонников. Но многие поняли его превратно. К несчастью для хороших отечественных фильмов, среди которых есть и лауреаты фестивалей, их показывают на большом экране в неудобное время, а прокат зачастую ограничен. Их теснят американские блокбастеры, которые являются обычной «развлекухой», не имеющей ничего общего с культурными ценностями.

«Развлекуха побеждает во всем мире! Приучили! И зарабатывают на этом деньги!» – возмутился Безруков в соцсети.

Призывая «брать мзду» за прокат таких картин, актер рассчитывает решить эту проблему. При этом хорошие зарубежные ленты облагаться этими сборами не должны. Говоря о подобном кино, артист привел в пример фильмы «Брексит» с Бенедиктом Камбербэтчем, «Колесо чудес» Вуди Аллена, а также нашумевший сериал HBO «Чернобыль».

«Поэтому, если уж и брать процент с проката, так с развлекухи «западной», а не с хорошего кино!» – заявил Безруков, призывая всех посмотреть перечисленные фильмы.

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InstagramактеркинопрокатСергей Безруков

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Безруков объяснил слова о «мзде» за прокат западных фильмов
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