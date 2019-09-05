Василиса Володина призналась, зачем завела Instagram

По словам астролога, если бы ее не было в соцсетях, то эти страницы заполонили бы ее клоны.

Очень часто звезды становятся жертва мошенников. Одни продают билеты на несуществующие концерты артистов, другие приглашаются сняться в клипе, требуя предоплату за участие в съемке, которой на самом деле не планируется. С появлением соцсетей преступников стало еще больше. Недавно от их рук пострадала Лариса Гузеева. Ведущая передачи «Давай поженимся!» смогла вернуть аккаунт, который неизвестные продали турку.

В интервью корреспонденту Teleprogramma.pro коллега Гузеевой Василиса Володина подтвердила, что телеведущая стала жертвой хакерского взлома. Сама она вспомнила, как впервые завела страничку в Instagram.

«Лично для меня Instagram — это не средство времяпрепровождения, а профессиональная необходимость: если в Instagram нет меня, то там есть мои клоны. Мое знакомство с Instagram началось именно с этой истории. Когда я увидела, что от моего имени „впаривают“ какие-то амулеты и т. д., то завела свою страницу», — рассказала астролог.

Она считает, что для публичных людей аккаунты в соцсетях должны быть не развлечением, а средством, с помощью которого можно достучаться до людей. Тем более, что в современном мире многие еще и зарабатывают деньги за счет своих публикаций. Володина подчеркнула, что для занятого человека, как она, соцсети — это не не радость поболтать с поклонниками. По словам девушки, это далеко не так.

К слову, Василиса часто публикует семейные снимки с детьми и мужем, а также делится астрологическими предсказаниями и дает советы подписчикам. Не ее странице можно увидеть красочные фото из отпуска и найти много полезной информации о науке, которую девушка изучает много лет, — астрологии.

А вы помните, когда завели аккаунт в Instagram?