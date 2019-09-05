Медведева высказалась о «неосознанном плагиате» Загитовой

Известная фигуристка Евгения Медведева в интервью журналистам рассказала о том, как отнеслась к выбору Алиной Загитовой заглавной песни для своего нового выступления. Прошедшим летом Евгения в одном из разговоров с прессой упомянула, что ей очень нравится песня американской исполнительницы Билли Айлиш Bad Guy. Спустя месяц стало известно, что ее коллега Алина Загитова подготовила показательное выступление именно под этот трек.

Медведева уточнила, что она действительно собиралась подготовить номер с той же песней, однако аналогичный выбор Загитовой никак не расстроил ее планов. «У меня действительно были планы на эту музыку, но в мире много классных песен и исполнителей, поэтому меня это никак не задело», — цитирует спортсменку сайт Олимпийского комитета России.

Евгения подчеркнула, что неосознанный плагиат в фигурном катании — довольно частое явление. Например, недавно она выбрала для своего номера песню группы Muse, а когда включила ее на катке, тренер заявила, что другой ее ученик уже выступает под ту же композицию.

Напомним, что выступление Алины Загитовой подверглось жесткой критике со стороны тренера из США Джоджо Гомес. Она прямо указала на то, что хореограф Даниил Глейхенгауз украл ее собственный номер с той же мелодией. Позднее российский фигурист принес американке извинения.