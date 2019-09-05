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Стал известен трюк, позволяющий королеве Елизавете запоминать людей

Для этого Елизавета II нужны всего два слова.

Стал известен трюк, позволяющий королеве Елизавете запоминать людей
Королева Великобритании. ФОТО: Фото Getty

Британская королева устраивает визиты для тысячи людей ежегодно. Чтобы не испытывать неловкость при повторных встречах и не переспрашивать своих консультантов, монаршая особа придумала хитрый трюк.

Автор детской книги Джулия Дональдсон, имеющая награду от королевы за заслуги перед детской литературой, раскрыла секрет Ее Величества. Писательница, которая придумала Груффало, рассказала, что Елизавета II просматривает биографии людей с желтым маркером в руках, и выделяет только два слова, характеризующие человека. Например, при встрече с Джулией королева сказала: « О, значит, ты писательница и очень популярна!»

Так, автор детских книг поняла, какие два слова принадлежат ей. Теперь, зная трюк королевы, каждый из выделенных на награду особ желает узнать свои «тайные» два слова. Сама же королева говорит о том, что старается быть вдумчивой и внимательной к людям, с которыми встречается.

К примеру, методом двух слов Елизавета II пользуется на каждой сессии вручения наград для 75 персон, все это время ни разу не присев.

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Тэги:

Британская королевская семьяВеликобританияКоролева Елизавета II

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Стал известен трюк, позволяющий королеве Елизавете запоминать людей
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