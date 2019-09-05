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«Я просто умер»: Митта пережил клиническую смерть

По словам режиссера, немецкие врачи вытащили его с того света.

«Я просто умер»: Митта пережил клиническую смерть
Митта пережил клиническую смерть/globallookpress.com

Режиссер Александр Митта в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что не так давно пережил клиническую смерть. Происшествие случилось в Германии, где он проходил курс лечения по замене коленного сустава.

Александр Митта. Фото
Александра Митту спасли немецкие медики/globallookpress.com

«Я поехал в Германию. Мне сделали операцию на колене. Образовался какой-то сгусток, который едва не стоил мне жизни. Я просто умер. Слава богу, что в этот момент супруга была рядом со мной. Она увидела, что со мной происходит и закричала. Прибежали врачи. Немцы кинулись меня спасать», — заявил режиссер.

По его словам, в реанимации он провел пять дней. Медикам удалось его спасти, за что он им очень благодарен. «Они вернули меня буквально с того света», — заявил он.

Борис Корчевников отметил, что недавно на экраны вышла новая версия ленты «Экипаж». Фильм с Машковым и Козловским в главных ролях зрители могли увидеть в 2016 году. Ведущий спросил, одобрил ли режиссер возвращение данной картины. «Это была хорошая идея. Мне даже самому досталась маленькая роль. У меня большая симпатия к этому проекту», — заявил режиссер.

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Тэги:

Александр МиттаВладимир МашковГерманияДанила КозловскийПрограмма "Судьба человека"

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«Я просто умер»: Митта пережил клиническую смерть
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