Сэр Пол Маккартни выпустил детскую книгу

У участника легендарных Beatles Пола Маккартни шесть внуков и две внучки. Сейчас самому старшему из наследников музыканта уже двадцать лет, а для ребят помладше и, конечно, для всех детишек, недавно он выпустил книгу.

В произведении сэра Пола рассказывается о приключениях дедушки и четырех его внуков. Книгу артист решил озаглавить «Hey, Grandude!» – сочетание английского «дедушка» и названия знаменитого битловского хита «Hey, Jude».

Именно так, Grandude, называют Маккартни его маленькие родственники. Описывая главного персонажа книжки, певец пояснил, что некоторое сходство с пожилым героем сказки у него есть. К примеру, вымышленный дедушка точно так же играет малышам на гитаре и исполняет песни.

Сказочное семейство попадает в книге в самые разные истории. Дед и ребятишки путешествуют на лошадях по пустыне, сталкиваются с армией крабов на пляже и спасаются от снежной лавины во время пикника в горах. Все переделки заканчиваются хорошо, ведь Grandude – настоящий волшебник.

