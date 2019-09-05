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Сэр Пол Маккартни выпустил детскую книгу

В сказочном произведении музыканта легендарных Beatles рассказывается о приключениях дедушки-волшебника и его внуков.

Сэр Пол Маккартни выпустил детскую книгу
Пол Маккартни. Фото: globallookpress.com

У участника легендарных Beatles Пола Маккартни шесть внуков и две внучки. Сейчас самому старшему из наследников музыканта уже двадцать лет, а для ребят помладше и, конечно, для всех детишек, недавно он выпустил книгу.

В произведении сэра Пола рассказывается о приключениях дедушки и четырех его внуков. Книгу артист решил озаглавить «Hey, Grandude!» – сочетание английского «дедушка» и названия знаменитого битловского хита «Hey, Jude».

Именно так, Grandude, называют Маккартни его маленькие родственники. Описывая главного персонажа книжки, певец пояснил, что некоторое сходство с пожилым героем сказки у него есть. К примеру, вымышленный дедушка точно так же играет малышам на гитаре и исполняет песни.

«Я представлял его как своего рода эксцентричного старичка. С седой бородой, коротким хвостиком волос, в маленькой шляпе и галстуке-бабочке», – цитирует Пола Маккартни BBC.

Сказочное семейство попадает в книге в самые разные истории. Дед и ребятишки путешествуют на лошадях по пустыне, сталкиваются с армией крабов на пляже и спасаются от снежной лавины во время пикника в горах. Все переделки заканчиваются хорошо, ведь Grandude – настоящий волшебник.

«Мне нравится читать детям перед сном. Это то, что мне всегда нравилось делать. Это очень приятно — видеть, как они засыпают к концу рассказа», – говорит исполнитель.

Внуков 77-летнему Маккартни подарили дочери Мэри и Стелла. У «битла» есть также сын Джеймс, младшая дочь Беатрис и старшая – приемная дочь Хизер.

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Тэги:

The Beatlesдетская сказкамузыкантписательПол Маккартни

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Сэр Пол Маккартни выпустил детскую книгу
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